Verwaltungsneubau in Wissen Neues Rathaus ist bei Bediensteten jetzt schon beliebt Thomas Hoffmann 23.06.2026, 18:00 Uhr

i Sabine Lorsbach (vorne) und Regina Schmidt hüten das Vorzimmer von Bürgermeister Berno Neuhoff. Sie freuen sich über angenehme Temperaturen im neuen Rathaus und die moderne, helle Atmosphäre. Thomas Hoffmann

Lange mussten das Wisserland auf ein neues Gebäude für die VG-Verwaltung warten – doch das scheint sich gelohnt zu haben, wie ein Vor-Ort-Besuch beweist.

Alles wirkt hell und luftig im neuen Rathaus, ein Hauch von Holzduft liegt in den Fluren und den Zimmern und am Eingang gibt eine nette Dame gerne Auskunft. „Zum Fundbüro? Da müssen Sie eine Etage tiefer“, sagt sie lächelnd. Ein freundlicher Empfang, der genau zu dem neuen Domizil passt, in dem sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sichtlich wohlfühlen: „Eigentlich hatten wir für den Umzug die ganze letzte Woche eingeplant, aber es lief ...







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