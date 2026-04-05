Gegen den Trend Neues Modegeschäft lockt in Altenkirchener Innenstadt Sabrina Mewes 05.04.2026, 15:00 Uhr

i Der neue Laden an der Ecke der Innenstadt: "be chic". Lorena Schuhmacher und ihr Lebenspartner Oliver Paul heißen die Kunden willkommen. Sabrina Mewes

Während andere Läden in Innenstädten schließen, setzt Lorena Schuhmacher ein Zeichen gegen den Trend: Sie eröffnet einen neuen Modeladen in Altenkirchen und erklärt im Gespräch mit unserer Zeitung, warum sie zuversichtlich ist.

„Alle haben gesagt, du bist verrückt“, erzählt Lorena Schuhmacher bei der Eröffnung ihres Modegeschäfts „be chic“. Während eine Kundin in den Laden kommt und mit einem Geschenk gratulieren möchte, sagt die 54-Jährige: „Altenkirchen muss belebt werden, es musste mal etwas Neues und Modernes her.







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