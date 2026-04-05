Während andere Läden in Innenstädten schließen, setzt Lorena Schuhmacher ein Zeichen gegen den Trend: Sie eröffnet einen neuen Modeladen in Altenkirchen und erklärt im Gespräch mit unserer Zeitung, warum sie zuversichtlich ist.
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„Alle haben gesagt, du bist verrückt“, erzählt Lorena Schuhmacher bei der Eröffnung ihres Modegeschäfts „be chic“. Während eine Kundin in den Laden kommt und mit einem Geschenk gratulieren möchte, sagt die 54-Jährige: „Altenkirchen muss belebt werden, es musste mal etwas Neues und Modernes her.