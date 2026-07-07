Initiative startet durch
Neues Leben im alten Bahnhof: Au hat ein Stationscafé
Anna Mauersberger (links) und ihr Team freuen sich über zahlreiche Gäste im Stationscafé im alten Bahnhof in Au.
Anna Mauersberger (links) und ihr Team freuen sich über zahlreiche Gäste im Stationscafé im alten Bahnhof in Au.
Anna Mauersberger

Im alten Bahnhof Au können (Fahr-)Gäste jetzt auch im Stationscafé schlemmen. Die Initiative „Die Station“ von Anna Mauersberger und Anselm Sellen trägt damit weitere Früchte. 

Lesezeit 2 Minuten
Mit viel Herzblut, großem Andrang und einer Portion Nervenkitzel hat das neue Stationscafé im ehemaligen Bahnhof Au am 17. April erstmals seine Türen geöffnet. Punkt 11 Uhr fiel der Startschuss für das Projekt der Initiative „Die Station“ – nur wenige Minuten nachdem die endgültige Betriebserlaubnis eingetroffen war.
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