Großprojekt an Glockenspitze Neues Hallenbad Altenkirchen öffnet am 29. November 21.11.2025, 15:00 Uhr

i Mit Spannung und Vorfreude wird seitens der DLRG Altenkirchen die Eröffnung des Hallenbad-Neubaus an der Glockenspitze erwartet. Annika Stock

Das lange Warten hat ein Ende: Das neue Hallenbad Altenkirchen öffnet am Samstag, 29. November von 9 bis 15 Uhr seine Türen für Bürger und Schwimmbegeisterte. Damit endet gleichzeitig die Ära des alten Hallenbads an der Glockenspitze.

Gute Nachrichten an der Glockenspitze: Die letzten Vorbereitungen für die Eröffnung des neuen Hallenbads Altenkirchen laufen auf Hochtouren. Badefreudige und interessierte Bürger können sich den Samstag, 29. November, rot im Kalender markieren – dann ist das neue Hallenbad offiziell für den Bäderbetrieb geöffnet.







