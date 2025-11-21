Neues Hallenbad Altenkirchen öffnet am 29. November

Das lange Warten hat ein Ende: Das neue Hallenbad Altenkirchen öffnet am Samstag, 29. November von 9 bis 15 Uhr seine Türen für Bürger und Schwimmbegeisterte. Damit endet gleichzeitig die Ära des alten Hallenbads an der Glockenspitze.
Lesezeit 2 Minuten
Gute Nachrichten an der Glockenspitze: Die letzten Vorbereitungen für die Eröffnung des neuen Hallenbads Altenkirchen laufen auf Hochtouren. Badefreudige und interessierte Bürger können sich den Samstag, 29. November, rot im Kalender markieren – dann ist das neue Hallenbad offiziell für den Bäderbetrieb geöffnet.