„Gym Pod“ in der Wilhelmstraße
Neues Fitnessstudio lockt Sportler nach Betzdorf
Stadtbürgermeister Johannes Behner (3. von links) verschaffte sich einen ersten Eindruck von dem neuen Fitnessstudio in Betzdorf
Stadtbürgermeister Johannes Behner (3. von links) verschaffte sich einen ersten Eindruck von dem neuen Fitnessstudio in Betzdorf.
Geimer Claudia. Claudia Geimer

Die Wilhelmstraße in Betzdorf ist um eine Attraktion reicher: In den Räumen eines ehemaligen Schuhgeschäfts wurde das neue Fitnessstudio „Gym Pod“ eröffnet. Wir haben uns in den Räumlichkeiten umgesehen.

Lesezeit 2 Minuten
In Betzdorf gibt es ab sofort ein weiteres Fitnessstudio, in dem sportbegeisterte Frauen und Männer ihre Muskeln stählen sowie Kraft und Ausdauer trainieren können. In der Wilhelmstraße 26, neben dem Modegeschäft Ernsting’s Family und Tedi, hat im ehemaligen Schuhgeschäft Schuh-Mann das „Gym Pod“ eröffnet.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenWirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren