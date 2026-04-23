Die Wilhelmstraße in Betzdorf ist um eine Attraktion reicher: In den Räumen eines ehemaligen Schuhgeschäfts wurde das neue Fitnessstudio „Gym Pod“ eröffnet. Wir haben uns in den Räumlichkeiten umgesehen.
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In Betzdorf gibt es ab sofort ein weiteres Fitnessstudio, in dem sportbegeisterte Frauen und Männer ihre Muskeln stählen sowie Kraft und Ausdauer trainieren können. In der Wilhelmstraße 26, neben dem Modegeschäft Ernsting’s Family und Tedi, hat im ehemaligen Schuhgeschäft Schuh-Mann das „Gym Pod“ eröffnet.