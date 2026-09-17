Tag der offenen Tür Neues Ehrenamtsbüro öffnet in Hamm seine Pforten Sonja Roos 17.09.2026, 21:30 Uhr

i Emilienne Markus von der Tourist-Information in Hamm hat auch das Konzept für das neue Ehrenamtsbüro mit erstellt. Jana Richartz

Wer sich engagieren möchte, weiß nicht immer, wo er anfangen soll. Welcher Verein sucht Unterstützung? An wen kann man sich wenden? Und wo findet man Menschen, die das gleiche Anliegen haben? In der VG Hamm gibt es dafür künftig das Ehrenamtsbüro.

Die Hämmscher lassen sich ja immer gerne was Neues einfallen. So jetzt auch mit der Vorstellung des neuen Ehrenamtsbüros, das am Samstag, 19. September, seine Pforten im Co-Workingspace „Neuraiff“ in der Lindenallee öffnet. „Im Hinterkopf war dabei der Gedanke, dass Menschen, die sich engagieren möchten, nicht immer wissen, wo sie anfangen sollen.







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