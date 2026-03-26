Großprojekt in Eichelhardt Neues Dorfgemeinschaftshaus soll Ende 2026 fertig sein Annika Stock 26.03.2026, 13:03 Uhr

i Freude über einen neuen Dorfmittelpunkt für Eichelhardt: VG-Bürgermeister Fred Jüngerich (von links), Stephan Hoffmann von der VG (Fachgebiet Hochbau), Architekt Guido Rörig (FOR Architekten) und Ortsbürgermeister Rainer Zeuner stehen vor dem neuen Dorfgemeinschafthaus Eichelhardt. Annika Stock

Die Geduld der Eichelhardter hat sich ausgezahlt mit Blick auf das neue Dorfgemeinschaftshaus. Nun wurde Richtfest gefeiert mit zahlreichen Gästen. Ende 2026 soll in dem beeindruckenden Bau an der Bundesstraße 256 das Dorfleben Einzug halten.

Grund zur Freude gab es für Eichelhardter und Interessierte jüngst beim Richtfest für das neue Dorfgemeinschaftshaus an der Bundesstraße 256. Seit Mitte Juni 2025 laufen die Arbeiten auf dem Gelände, auf dem künftig das neue Dorfgemeinschaftshaus (DGH) der Ortsgemeinde zu finden sein wird.







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