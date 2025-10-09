Arbeiten in Eichelhardt Neues Dorfgemeinschaftshaus gewinnt langsam an Form 09.10.2025, 15:00 Uhr

i Rainer Zeuner steht neben dem Erdgeschoss des neuen Dorfgemeinschaftshauses. Momentan laufen hier die Arbeiten auf Hochtouren. Annika Stock

Die Baustelle an der B256 bei Eichelhardt wirkt riesig und imposant. Bürgermeister Rainer Zeuner hat unsere Zeitung vor Ort getroffen, um über den Neubau des Dorfgemeinschaftshauses zu sprechen und den bisherigen Fortschritt zu zeigen.

Seit Mitte Juni laufen die Arbeiten auf dem Gelände an der Bundesstraße 256, auf dem künftig das neue Dorfgemeinschaftshaus (DGH) der Ortsgemeinde zu finden sein wird. „Es geht schon zügig voran“, berichtet Ortsbürgermeister Rainer Zeuner beim Ortstermin mit unserer Zeitung.







Artikel teilen

Artikel teilen