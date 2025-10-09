Die Baustelle an der B256 bei Eichelhardt wirkt riesig und imposant. Bürgermeister Rainer Zeuner hat unsere Zeitung vor Ort getroffen, um über den Neubau des Dorfgemeinschaftshauses zu sprechen und den bisherigen Fortschritt zu zeigen.
Lesezeit 3 Minuten
Seit Mitte Juni laufen die Arbeiten auf dem Gelände an der Bundesstraße 256, auf dem künftig das neue Dorfgemeinschaftshaus (DGH) der Ortsgemeinde zu finden sein wird. „Es geht schon zügig voran“, berichtet Ortsbürgermeister Rainer Zeuner beim Ortstermin mit unserer Zeitung.