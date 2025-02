Zentrale in Betzdorf-Bruche Neues Domizil fürs THW ist fertig Claudia Geimer 19.02.2025, 12:00 Uhr

i Die neue Unterkunft wird der Bedeutung des THW gerecht. Geimer Claudia. Claudia Geimer

Durchaus mit Stolz führen die Verantwortlichen des Technischen Hilfswerks Betzdorf Besucher derzeit durch die neue Unterkunft der Organisation.

Ein stattliches Gebäude – so lässt sich die neue Unterkunft des Technischen Hilfswerks in Betzdorf (THW) beschreiben. „Ein Quantensprung“, sagt der Ortsbeauftragte Ulrich Weber. Das trifft es in der Tat, wenn man die alten Räume in Scheuerfeld kennt. Das neue Domizil wird nun der Bedeutung des THW gerecht.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen