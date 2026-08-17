Erstmals Zapfen am Wochenende
Neues beim Betzdorfer Schützenfest: Fassanstich Samstag
Die Vorfreude ist groß bei Stadtbürgermeister Johannes Behner, Schützenkönigin Eva Schumacher und Sabina Kniep, Vorsitzende des
Die Vorfreude ist groß bei Stadtbürgermeister Johannes Behner, Schützenkönigin Eva Schumacher und Sabina Kniep, Vorsitzende des Schützenvereins. Foto: Claudia Geimer
Geimer Claudia. Claudia Geimer

Tradition trifft neues Festflair: Das Betzdorfer Schützenfest lädt zu vier Tagen voller Musik, Attraktionen und Gemeinschaft. Lesen Sie, was sich dieses Jahr verändert.

Lesezeit 2 Minuten
Es gibt Neuerungen beim Betzdorfer Schützenfest in diesem Jahr: Der Fassanstich erfolgt erstmals am Samstag, und auf dem Schützenplatz wird neben einem Partyzelt auch ein Biergarten aufgebaut – ein Hauch Oktoberfestatmosphäre.Der Schützenverein stellte zusammen mit Stadtbürgermeister Johannes Behner und Citymanager Kevin Wallimann das Programm an Ort und Stelle vor.
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