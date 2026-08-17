Tradition trifft neues Festflair: Das Betzdorfer Schützenfest lädt zu vier Tagen voller Musik, Attraktionen und Gemeinschaft. Lesen Sie, was sich dieses Jahr verändert.
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Es gibt Neuerungen beim Betzdorfer Schützenfest in diesem Jahr: Der Fassanstich erfolgt erstmals am Samstag, und auf dem Schützenplatz wird neben einem Partyzelt auch ein Biergarten aufgebaut – ein Hauch Oktoberfestatmosphäre.Der Schützenverein stellte zusammen mit Stadtbürgermeister Johannes Behner und Citymanager Kevin Wallimann das Programm an Ort und Stelle vor.