Erstmals Zapfen am Wochenende Neues beim Betzdorfer Schützenfest: Fassanstich Samstag Thomas Leurs 17.08.2026, 10:00 Uhr

i Die Vorfreude ist groß bei Stadtbürgermeister Johannes Behner, Schützenkönigin Eva Schumacher und Sabina Kniep, Vorsitzende des Schützenvereins. Foto: Claudia Geimer Geimer Claudia. Claudia Geimer

Tradition trifft neues Festflair: Das Betzdorfer Schützenfest lädt zu vier Tagen voller Musik, Attraktionen und Gemeinschaft. Lesen Sie, was sich dieses Jahr verändert.

Es gibt Neuerungen beim Betzdorfer Schützenfest in diesem Jahr: Der Fassanstich erfolgt erstmals am Samstag, und auf dem Schützenplatz wird neben einem Partyzelt auch ein Biergarten aufgebaut – ein Hauch Oktoberfestatmosphäre.Der Schützenverein stellte zusammen mit Stadtbürgermeister Johannes Behner und Citymanager Kevin Wallimann das Programm an Ort und Stelle vor.







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