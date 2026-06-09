Schandfleck an Wilhelmstraße Neues Autohaus eröffnet zusammen mit Dekra-Prüfstelle Daniel-D. Pirker 09.06.2026, 06:00 Uhr

Kaum wiederzuerkennen ist das ehemalige ATU-Gelände an der Betzdorfer Wilhelmstraße zwischen Aldi und Musterhaus. Schon bald wird das Autohaus Siegufer seinen Betrieb aufnehmen. Unsere Zeitung sprach mit dem Verantwortlichen.

Die Zeiten, in denen das Rot auf der ehemaligen ATU-Werkstatt immer mehr verblasste, sind vorbei. Baggereinsätze und herumwuselnde Arbeiter zeugten die vergangenen Monate von der nahenden Wiedergeburt des lange nicht mehr genutzten Geländes mitten an der viel befahrenen Wilhelmstraße in Betzdorf.







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