Gründung am Dienstag Neuer Verein in Herdorf – für mehr Leben im Städtchen Johannes Mario Löhr 06.03.2026, 16:00 Uhr

i In Herdorf soll sich wieder was drehen, mehr Leben, mehr Events sollen zurück ins Hellertal geholt werden. Am Dienstag gründet sich dafür extra ein neuer Verein - „Wir bewegen Herdorf e. V.“ Johannes Romschinski

In Herdorf soll sich wieder was drehen – mehr Leben, mehr Events sollen zurück ins Hellertal geholt werden. Am Dienstag gründet sich dafür extra ein neuer Verein. Unsere Zeitung hat nun mit dem Initiator über die großen Pläne gesprochen.

Im Städtchen wird ein neuer Verein gegründet: „Wir bewegen Herdorf e. V.“ wird er heißen, die Gründerversammlung ist kommenden Dienstagabend – und unsere Zeitung hat nun mit dem Initiator gesprochen: Dirk Eickhoff, dem Sprecher der CDU-Fraktion im Stadtrat.







Artikel teilen

Artikel teilen