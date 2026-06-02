Erste Planungsschritte Neuer Supermarkt in Nauroth soll bis 2028 stehen Thomas Leurs 02.06.2026, 15:00 Uhr

i Auf dieser Wiese in Nauroth sollen in ein paar Jahren ein Einzelhandelsmarkt sowie ein Fachmarkt und ein Backshop stehen. Thomas Leurs

In der Ortsgemeinde Nauroth hat ein Immobilienunternehmen Großes vor. In den nächsten Jahren sollen in dem 1200-Seelen-Ort ein Einzelhandelsmarkt, ein Fachmarkt und ein Backshop entstehen. Der Ortsgemeinderat hat jetzt die Weichen dafür gestellt.

Wer von Rosenheim aus in die Ortsgemeinde Nauroth fährt, wird in den kommenden Jahren eine deutliche Veränderung bemerken. Dort, wo jetzt noch eine Wiese ist, sollen bis 2028 zwei Märkte und ein angebauter Backshop beziehungsweise Café entstehen. Doch vorher müssen noch die baurechtlichen Grundlagen geschaffen werden und alle Eigentümer der Grundstücke vom Verkauf überzeugt werden.







Artikel teilen

Artikel teilen