Wenn für Kai Horstmann in diesen Tagen der Alltag als neuer Schulreferent der evangelischen Kirchenkreise Altenkirchen und Wied beginnt, dann ist das nicht nur ein weiterer Schritt in seinem beeindruckenden Lebenslauf. Der promovierte Theologe und Professor für Evangelische Theologie tritt die Nachfolge von Pfarrer Martin Autschbach vor allem mit dem Vorsatz an, seinem neuen Umfeld eine tiefe Wertschätzung entgegenzubringen und seinen Beruf weiterhin als Berufung zum Dienst am Menschen zu betrachten.

„Von dieser Stelle aus schicken wir ihm die besten Genesungs- und Segenswünsche.“

Superintendentin Andrea Aufderheide in Richtung Horstmanns Vorgänger

In einem festlichen Gottesdienst in der Altenkirchener Christuskirche wurde Kai Horstmann nun in sein Amt eingeführt. Zu Beginn begrüßten Andrea Aufderheide (Superintendentin des Kirchenkreises Altenkirchen) und Pfarrer Martin Göbler die Gäste von nah und fern. „Wir hätten in diesem Gottesdienst sehr gerne auch Pfarrer Martin Autschbach verabschiedet“, betonte Andrea Aufderheide. Dieser sei aber aus gesundheitlichen Gründen leider verhindert.

i Der promovierte und habilitierte Theologe Kai Horstmann (Mitte vorn) wurde in einem feierlichen Gottesdienst in der Altenkirchener Christuskirche in sein Amt als Schulreferent der Evangelischen Kirchenkreise Altenkirchen und Wied eingeführt. Er tritt damit die Nachfolge von Pfarrer Martin Autschbach an, der die Stelle 28 Jahre lang innehatte. Julia Hilgeroth-Buchner

Die Superintendentin dankte noch einmal für das große Engagement des bisherigen Schulreferenten, der das Amt 28 Jahre lang bekleidete und sich in besonderer Weise um die Erinnerungs- und Gedenkstättenarbeit in und um Altenkirchen verdient gemacht hat. „Von dieser Stelle aus schicken wir ihm die besten Genesungs- und Segenswünsche“, unterstrich die Superintendentin, die im Anschluss die Ernennungsurkunde für Pfarrer Kai Horstmann verlas und dann wichtige Stationen in seinem Werdegang skizzierte.

Beeindruckender Lebenslauf

1967 in Köln geboren, studierte Kai Horstmann nach dem Zivildienst Evangelische Theologie in Bonn, Bochum und Mainz. 1999 promovierte er in Systematischer Theologie an der Universität Bonn und habilitierte sich 2010 im Bereich der Praktischen Theologie. Seit 2019 ist er außerplanmäßiger Professor für Evangelische Theologie an der Universität des Saarlandes. Sein Weg führte ihn unter anderem in den Pfarrdienst im Nachbarkirchenkreis an Sieg und Rhein, in die Evangelische Studierendengemeinde Saarbrücken und in den Bereich Mission und Ökomene in der Region Köln-Bonn. Zuletzt war Kai Horstmann als Pfarrer an den Berufskollegs im Kirchenverband Köln und Region tätig.

Die Religionspädagogik habe in Horstmanns theologischem Wirken immer eine zentrale Rolle gespielt und werde das auch weiterhin tun, betonte Andrea Aufderheide in ihrer Ansprache zur Notwendigkeit eines sensiblen seelsorgerlichen Religionsunterrichts unter Einbindung der Ethik. „Sie bringen darüber hinaus ein besonderes Maß an Kompetenz und Erfahrung mit. Im Austausch mit anderen Menschen zu stehen, ist Ihnen ganz wichtig.“

i Andrea Aufderheide (Superintendentin des Evangelischen Kirchenkreises Altenkirchen) leitete den Gottesdienst zur Einführung des neuen Schulreferenten Kai Horstmann. Julia Hilgeroth-Buchner

Nach der Einsegnung durch Andrea Aufderheide, Detlef Kowalski (Superintendent des Kirchenkreises Wied), die assistierenden Pfarrer sowie die Vertreter der beiden Kreissynodalvorstände und der Schulausschüsse hielt Kai Horstmann die Predigt. Dieser lagen die Losung „Den Demütigen wird Gott Gnade geben“ und eine Geschichte aus Lukas 22 zugrunde, in der die Jünger darum streiten, wer von ihnen als der Größte gelten könne. Horstmann führte aus, dass Jesus dazu eine klare Haltung habe: Wer wahre Größe zeige, der solle werden wie der Jüngste und wer herrsche, wie einer, der dient.

i Organist Klaus Recke sorgte beim Einführungsgottesdienst für den guten Orgelton. Julia Hilgeroth-Buchner

Der Schulreferent ordnete dies nun in die Arbeit in den Schulen ein, die einer neuen sozialen Wirklichkeit mit fehlendem Personal und hohem Druck auf die Lehrkräfte unterworfen wären. Hier sei ein wertschätzendes Miteinander wünschenswert. „Status haben, Größe zeigen. Einander zuwenden und dem anderen zu Diensten sein. Menschlichkeit üben. Oder, mit der Segensverheißung der Losung formuliert, ,demütig` sein. Dann braucht uns nichts zu schrecken.

Im Gegenteil. Demut als die menschliche Haltung, in der Größe und Zuwendung zusammenfallen, setzt Energie frei, die Ohnmacht und Angst hinter sich lässt und Menschlichkeit zeigt“, schloss Kai Horstmann. Bei der Nachfeier im Theodor-Maas-Haus gab es dann noch viele herzliche Segenswünsche für den neuen Schulreferenten.