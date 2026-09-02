Ehemaliger Schüler kehrt heim: Marc Hassel ist neuer Schulleiter in Weyerbusch. Schüler, Kollegium und Gäste feierten seinen Start mit Liedern, Wünschen und manchem Überraschungsmoment.
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Das lange Warten in der Bürgermeister-Raiffeisen-Grundschule ist nun vorbei: Endlich erhält das „Schulschiff“, wie die Kinder ihre Schule in ihren Auftritten liebevoll bezeichnen, einen neuen Schulleiter.Gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern der Grundschule bereitete das Kollegium einige Auftritte und Vorführungen vor, um den neuen „Schulkapitän“ zu begrüßen.