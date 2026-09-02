Heimkehr nach langer Zeit
Neuer Schulleiter Marc Hassel ist zurück in Weyerbusch
Große Freude herrschte bei (von links) Jens Fleck, Bianca Leiberich, Marc Hassel, Fred Jüngerich, Sascha Koch (Abteilungsleiter
Große Freude herrschte bei (von links) Jens Fleck, Bianca Leiberich, Marc Hassel, Fred Jüngerich, Sascha Koch (Abteilungsleiter Soziales und Generationen in der VG-Verwaltung) und Alexander Hensch (Schulelternbeirat) vor dem gemalten "Schulschiff".
Emily Roos

Ehemaliger Schüler kehrt heim: Marc Hassel ist neuer Schulleiter in Weyerbusch. Schüler, Kollegium und Gäste feierten seinen Start mit Liedern, Wünschen und manchem Überraschungsmoment.

Lesezeit 2 Minuten
Das lange Warten in der Bürgermeister-Raiffeisen-Grundschule ist nun vorbei: Endlich erhält das „Schulschiff“, wie die Kinder ihre Schule in ihren Auftritten liebevoll bezeichnen, einen neuen Schulleiter.Gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern der Grundschule bereitete das Kollegium einige Auftritte und Vorführungen vor, um den neuen „Schulkapitän“ zu begrüßen.
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