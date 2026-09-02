Heimkehr nach langer Zeit Neuer Schulleiter Marc Hassel ist zurück in Weyerbusch Emily Roos 02.09.2026, 20:00 Uhr

i Große Freude herrschte bei (von links) Jens Fleck, Bianca Leiberich, Marc Hassel, Fred Jüngerich, Sascha Koch (Abteilungsleiter Soziales und Generationen in der VG-Verwaltung) und Alexander Hensch (Schulelternbeirat) vor dem gemalten "Schulschiff". Emily Roos

Ehemaliger Schüler kehrt heim: Marc Hassel ist neuer Schulleiter in Weyerbusch. Schüler, Kollegium und Gäste feierten seinen Start mit Liedern, Wünschen und manchem Überraschungsmoment.

Das lange Warten in der Bürgermeister-Raiffeisen-Grundschule ist nun vorbei: Endlich erhält das „Schulschiff“, wie die Kinder ihre Schule in ihren Auftritten liebevoll bezeichnen, einen neuen Schulleiter.Gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern der Grundschule bereitete das Kollegium einige Auftritte und Vorführungen vor, um den neuen „Schulkapitän“ zu begrüßen.







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