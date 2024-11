Neuer Schulleiter an alter Wirkungsstätte: Was Andreas Glöckner zum Wechsel zur IGS Betzdorf-Kirchen bewegte

Vor 26 Jahren begann seine Laufbahn als Lehrer an der IGS Betzdorf-Kirchen (damals war es noch die Realschule). Nun kehrt er als Schulrektor dorthin zurück. Was ihn dazu gebracht hat, die Stelle anzutreten, und was er in seiner Zeit als Rektor alles plant, hat er unserer Reporterin Claudia Geimer erzählt.