Wäller Firmenlauf in Betzdorf Neuer Organisator erwartet bis zu 1300 Teilnehmer Frank Steinseifer 17.09.2025, 14:00 Uhr

i Dieses Foto aus 2023 verdeutlicht den Charakter des Westerwälder Firmenlaufs. Die einen gehen und laufen Hand-in-Hand aus Spaß über die Strecke, andere drücken aufs Tempo für eine möglichst schnelle Zeit über die 5,5-Kilometer-Distanz. Frank Steinseifer

Neues Logo, frisches Design, neues Finisher-Shirt – der „familiäre Firmenlauf durch Betzdorfs Wohnzimmer“ hat ein sichtbares Upgrade erhalten. So kreierten die Organisatoren des Betzdorfer Ausdauer-Shops mithilfe von KI einen poppigen Firmenlaufsong.

Mit motivierender Musik geht vieles leichter. Im Sport sowieso. Die Hochspringer lieben den Rocksong „Jump“ von Van Halen zur Einstimmung auf die nächste Höhe, Queens „We are the Champions“ ist bei keiner Meisterfeier wegzudenken und das heimische Stabhochsprung-Ass, der Gosenbacher Torben Blech, Olympiateilnehmer von Tokio 2020 und jetzt aktuell Teilnehmer bei der Leichtathletik-WM, wird vom Kasalla-Hit „Stäänefleejer“ in die Höhe gepusht. Und ...







