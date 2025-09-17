Neues Logo, frisches Design, neues Finisher-Shirt – der „familiäre Firmenlauf durch Betzdorfs Wohnzimmer“ hat ein sichtbares Upgrade erhalten. So kreierten die Organisatoren des Betzdorfer Ausdauer-Shops mithilfe von KI einen poppigen Firmenlaufsong.
Lesezeit 3 Minuten
Mit motivierender Musik geht vieles leichter. Im Sport sowieso. Die Hochspringer lieben den Rocksong „Jump“ von Van Halen zur Einstimmung auf die nächste Höhe, Queens „We are the Champions“ ist bei keiner Meisterfeier wegzudenken und das heimische Stabhochsprung-Ass, der Gosenbacher Torben Blech, Olympiateilnehmer von Tokio 2020 und jetzt aktuell Teilnehmer bei der Leichtathletik-WM, wird vom Kasalla-Hit „Stäänefleejer“ in die Höhe gepusht. Und ...