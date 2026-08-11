Fleischverkauf in Betzdorf
Neuer Metzgerstand auf dem Markt kommt gut an
Der Andrang am neuen Metzgerstand auf dem Betzdorfer Wochenmarkt am Dienstagvormittag hat über Stunden nicht abgenommen.
Der Andrang am neuen Metzgerstand auf dem Betzdorfer Wochenmarkt am Dienstagvormittag hat über Stunden nicht abgenommen.
Thomas Leurs

Die Schlange ist vor der offiziellen Eröffnung am Dienstagmorgen auf dem Betzdorfer Markt lang gewesen. Erstmals verkauft die Metzgerei Schmidt aus Daaden ihre Fleischprodukte in der Sieg-und-Heller-Stadt. 

Lesezeit 2 Minuten
Am Dienstag hat die Metzgerei Schmidt aus Daaden mit ihrem mobilen Verkaufswagen auf dem Betzdorfer Wochenmarkt ihre Feuertaufe gehabt. Und sie hat sie bestanden. Schon vor 9 Uhr, als Sonja Helsper und Sabrina Trapp die Ladentheke öffneten, hat sich eine lange Schlange davor versammelt.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenWirtschaft
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren