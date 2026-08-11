Die Schlange ist vor der offiziellen Eröffnung am Dienstagmorgen auf dem Betzdorfer Markt lang gewesen. Erstmals verkauft die Metzgerei Schmidt aus Daaden ihre Fleischprodukte in der Sieg-und-Heller-Stadt.
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Am Dienstag hat die Metzgerei Schmidt aus Daaden mit ihrem mobilen Verkaufswagen auf dem Betzdorfer Wochenmarkt ihre Feuertaufe gehabt. Und sie hat sie bestanden. Schon vor 9 Uhr, als Sonja Helsper und Sabrina Trapp die Ladentheke öffneten, hat sich eine lange Schlange davor versammelt.