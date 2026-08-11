Fleischverkauf in Betzdorf Neuer Metzgerstand auf dem Markt kommt gut an Thomas Leurs 11.08.2026, 17:00 Uhr

i Der Andrang am neuen Metzgerstand auf dem Betzdorfer Wochenmarkt am Dienstagvormittag hat über Stunden nicht abgenommen. Thomas Leurs

Die Schlange ist vor der offiziellen Eröffnung am Dienstagmorgen auf dem Betzdorfer Markt lang gewesen. Erstmals verkauft die Metzgerei Schmidt aus Daaden ihre Fleischprodukte in der Sieg-und-Heller-Stadt.

Am Dienstag hat die Metzgerei Schmidt aus Daaden mit ihrem mobilen Verkaufswagen auf dem Betzdorfer Wochenmarkt ihre Feuertaufe gehabt. Und sie hat sie bestanden. Schon vor 9 Uhr, als Sonja Helsper und Sabrina Trapp die Ladentheke öffneten, hat sich eine lange Schlange davor versammelt.







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