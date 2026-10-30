Nach dem verheerenden Brand erstrahlt die Kirche Kreuzerhöhung in Wissen wieder – Kunst und Musik kehren zurück. Nur ein neues Herzstück fehlt noch: Bei der Altar-Frage dürfen die Menschen vor Ort mitentscheiden.
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Seit einiger Zeit erstrahlt sie wieder in neuem Glanz: die katholische Kirche Kreuzerhöhung in Wissen, in der es im Februar 2023 brannte. Viel hat sich getan. Die berühmten Hecker-Fresken konnten zum Beispiel zum großen Teil restauriert werden, und seit einigen Wochen bringt die neue Weimbs-Orgel in Hunderten von Variationsmöglichkeiten festliche Klänge ins Kirchenschiff.