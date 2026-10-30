Restaurierung nach Brand Neuer Glanz für die Kirche Kreuzerhöhung in Wissen Thomas Hoffmann 30.10.2026, 09:00 Uhr

i Der derzeitige Altar und auch der Ambo fügen sich harmonisch ins Gesamtbild der Kirche Kreuzerhöhung in Wissen ein. Eine größere Lösung im vorderen Bereich soll später auch der Größe und Bedeutung des Gotteshauses Rechnung tragen. Thomas Hoffmann

Nach dem verheerenden Brand erstrahlt die Kirche Kreuzerhöhung in Wissen wieder – Kunst und Musik kehren zurück. Nur ein neues Herzstück fehlt noch: Bei der Altar-Frage dürfen die Menschen vor Ort mitentscheiden.

Seit einiger Zeit erstrahlt sie wieder in neuem Glanz: die katholische Kirche Kreuzerhöhung in Wissen, in der es im Februar 2023 brannte. Viel hat sich getan. Die berühmten Hecker-Fresken konnten zum Beispiel zum großen Teil restauriert werden, und seit einigen Wochen bringt die neue Weimbs-Orgel in Hunderten von Variationsmöglichkeiten festliche Klänge ins Kirchenschiff.







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