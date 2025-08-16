Nach mehreren Jahren Planung, Stellen von Anträgen und Bauen ist der Mehrgenerationenplatz in Herkersdorf jetzt (fast) fertig. Am Samstag, 23. August, ist die große Einweihungsfeier. Die Organisatoren haben unserer Zeitung erzählt, was sie planen.

Auf dem Mehrgenerationenplatz im Kirchener Ortsteil Herkersdorf hat sich in letzter Zeit einiges getan. Wo früher nur ein Bolzplatz und ein in die Jahre gekommener Basketballplatz gewesen ist, hat sich so viel getan, dass der Platz nicht wiederzuerkennen ist. Bis auf letzte Restarbeiten an der Holzhütte steht alles. Was der Platz nun alles zu bieten hat, das soll bei einer Einweihungsfeier am Samstag, 23. August, gezeigt werden.

i Noch ist ein Gerüst um die Holzhütte auf dem Mehrgenerationenplatz in Herkersdorf. Bis zur Einweihungsfeier am 23. August soll dort auch alles fertig sein. Thomas Leurs

„Vor sechs Jahren war hier nur ein Soccerfeld“, sagt Thomas Schlösser, Ortsvorsteher in Herkersdorf, im Gespräch mit unserer Zeitung. Schon damals sei klar gewesen, dass der Platz weiterentwickelt werden sollte. 2023 gab es dann die Genehmigung. In den vergangenen zwei Jahren wurden dann Jugendbänke, eine Graffiti-Wand, ein Klettergerüst, eine Tischtennisplatte, Sitzgarnituren aufgestellt sowie der Bolz- und Basketballplatz erneuert wie auch der Verbindungsweg hoch zur Grundschule.

Kinderturnier und eines für die Älteren

Das Programm am 23. August richtet sich stark an Fußballinteressierte. Um 10 Uhr soll ein Kinderturnier beginnen. „Es wird ein freies Turnier werden, keiner muss sich vorher anmelden“, sagt Thomas Schlösser. Die Spieler und Spielerinnen können im Alter von 8 bis 15 Jahren sein. Um 13 Uhr beginnt das Turnier für die obere Altersklasse (ab 16 Jahren). Das Alter ist nach oben offen. Es soll bis 17 Uhr dauern. Dabei wird gebeten, sich im Voraus beim FC Offhausen per E-Mail an thomas.kaiser@1fco.com zu wenden. Auch Mannschaften sind herzlich eingeladen, sich anzumelden.

Ab der Mittagszeit soll es für die Besucher Verpflegung und Getränke geben, darunter Currywurst und Pommes, Pulled Pork und Pulled Turkey. Am Nachmittag gibt es dann Kaffee und Waffeln, verspricht Ortsvorsteher Schlösser. Für die Kleinen wird es zudem eine Hüpfburg auf dem Schulgelände und ein Kreativstand zum Basteln geben.

i An einer Projektwand stellen die Kinder der nahegelegenen Grundschule in Herkersdorf vor, was sie unter Kinderrechten verstehen. Thomas Leurs

Grundschulkinder stellen ihr Projekt vor

Auch Kirchens Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen wird zum Einweihungsfest erscheinen. In einem Parallelprogramm zu den Turnieren wird Hundhausen den Platz an die Bürger offiziell übergeben. Um 15.20 Uhr werden die Kinder der unmittelbar angrenzenden Grundschule ihr Projektergebnis zum Thema „Kinder haben Rechte“ vorstellen.

Direkt daneben steht eine Graffiti-Wand. Mit dem Künstler Kai „Semor“ Niederhausen haben die Kinder die Worte Respekt und Vielfalt auf die Wand gesprüht (unserer Zeitung berichtete). Von 15.30 bis circa 17.30 Uhr spielt dann die Stadtkapelle zünftige Musik. Ab 18 Uhr spielt die Jojo Weber Band ihre Rock’n’roll-Lieder v on AC/DC bis Led Zeppelin, und die Besucher können den Tag bei einem Bier ausklingen lassen.

Zum Mehrgenerationenplatz gehört auch eine Holzhütte, die Schatten spenden soll und den Bürger der Ortsteile Offhausen und Herkersdorf aber auch darüber hinaus für Veranstaltungen zur Verfügung gestellt werden soll. „Man kann die Hütte etwa für Kindergeburtstage, fürs Grillen oder Vereinsveranstaltungen anmieten“, sagt Schlösser.

Neuer Verein kümmert sich ums Organisatorische

Damit alles rechtlich seine Ordnung hat, hat sich im April dieses Jahres der Verein „Unter dem Druidenstein“ gegründet. Im Vorstand vertreten sind unter anderem ein Mitglied der Feuerwehr sowie aus den Fördervereinen der Grundschule und der Kita, von mehreren Vereinsvorständen und der Ortsbeirat. In Zukunft soll auch noch ein Nutzungskonzept für den Platz erstellt werden.

i Auf einer Tafel stehen die Regeln, die für alle auf dem Mehrgenerationenplatz gelten. Thomas Leurs

Wie man sich auf dem Mehrgenerationenplatz verhalten soll, steht bereits jetzt auf einer Tafel. Darauf wird hingewiesen, dass die Nutzungszeiten von 9 bis 12 Uhr sind, man auf dem Platz rücksichtsvoll sein und einander helfen soll. Schließlich soll der Platz noch vielen Generationen zur Verfügung stehen können. Die zweite Ausbaustufe, zu der alles auf dem Platz ausgenommen das Soccerfeld gehört, hat insgesamt 175.000 Euro gekostet, circa 100.000 Euro Förderung kam vom Land.