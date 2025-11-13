VG Altenkirchen-Flammersfeld
Neuer Flächennutzungsplan: Das hat es damit auf sich
Für die VG Altenkirchen-Flammersfeld muss bis Ende 2027 ein neuer Flächennutzungsplan erstellt werden.
Annika Stock

Eine Mammutaufgabe läuft in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld bis Ende 2027: Durch die Fusion 2021 von der Alt-VG Altenkirchen und Flammersfeld muss ein neuer Flächennutzungsplan her. VG-Chef Fred Jüngerich erläutert den Stand der Dinge.

Lesezeit 5 Minuten
67 Ortsgemeinden umfasst die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld. All diese Ortsgemeinden diskutierten – oder haben zum Teil bereits über die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans in der VG beraten. Hintergrund: Nach der Fusion der ehemaligen Verbandsgemeinden Altenkirchen und Flammersfeld zum 1.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenBauen & Wohnen

Top-News aus der Region