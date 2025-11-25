Neue Zukunft für ehemalige ATU-Werkstatt in Betzdorf 

Seit Längerem verwildert das Gelände samt Werkstatt an der Wilhelmstraße 74 in Betzdorf. Unsere Zeitung erfuhr nun: Bald kehrt neues Leben ein. Wir sprachen mit dem Verantwortlichen des Unternehmens, das dem Standort eine neue Perspektive gibt.
Ein tristes Bild bot in den vergangenen Jahren das ehemalige ATU-Gebäude an der Wilhelmstraße gegenüber vom Getränke Hoffmann. 2014 hat der damalige Franchisenehmer der Werkstattkette Auto-Teile-Unger den Standort an der viel befahrenen Hauptstraße bereits verlassen.