Grundstück an Wilhelmstraße
Neue Zukunft für ehemalige ATU-Werkstatt in Betzdorf 
Seit Jahren wird die Werkstatt an der Wilhelmstraße 74 in Betzdorf nicht mehr betrieben.
Daniel-D. Pirker

Seit Längerem verwildert das Gelände samt Werkstatt an der Wilhelmstraße 74 in Betzdorf. Unsere Zeitung erfuhr nun: Bald kehrt neues Leben ein. Wir sprachen mit dem Verantwortlichen des Unternehmens, das dem Standort eine neue Perspektive gibt. 

Ein tristes Bild bot in den vergangenen Jahren das ehemalige ATU-Gebäude an der Wilhelmstraße gegenüber vom Getränke Hoffmann. 2014 hat der damalige Franchisenehmer der Werkstattkette Auto-Teile-Unger den Standort an der viel befahrenen Hauptstraße bereits verlassen.

