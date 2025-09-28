Für Könner auf zwei Rädern Neue Werks-Line des Ski-Clubs Wissen begeistert Biker Thomas Hoffmann 28.09.2025, 12:21 Uhr

i Zwischen Himmel und Erde. Die neue Werks-Line katapultierte sowohl geübte Amateurbiker als auch Profis in gefährlich anmutende Höhen. Thomas Hoffmann

Seit gut zwei Jahren gibt es den Bikepark in Wissen. Der Ski-Club hat auf seinem Mountainbike-Hang jetzt eine der sechs Strecken komplett überarbeitet und verbessert. Zum Start war das Interesse groß.

Mit hohem Tempo geht’s über Steilkurven hinab auf eine hölzerne Rampe. Ein erster Sprung führt in die Tiefe, ehe mehrere Hügel folgen. Im Bikepark in Wissen katapultierten sich so am Samstag Hunderte Zweiradfahrer in die Luft – Bilder, die schon beim Hinsehen für Adrenalinschübe sorgen.







