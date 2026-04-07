Standort Scheuerfeld
Neue Umspannanlage stärkt Versorgung vor Ort
Das Unternehmen Westnetz hat in Scheuerfeld eine neue Umspannanlage mit zwei Transformatatoren in Betrieb genommen.
Das Unternehmen Westnetz hat in Scheuerfeld eine neue Umspannanlage mit zwei Transformatatoren in Betrieb genommen.
Claudia Geimer

Die neue Umspannanlage in Scheurfeld ersetzt zwei alte Standorte. Sie steigert Leistung und Effizienz. Auszubildende wirkten am Projekt mit.

Lesezeit 2 Minuten
In Scheuerfeld ist seit September vergangenen Jahres eine neue Umspannanlage in der Siegstraße in Betrieb genommen worden. Sie ersetzt die beiden bisherigen Anlagen auf der gegenüberliegenden Seite der Sieg in Wallmenroth und in Bruche. Beide haben aus Altersgründen ausgedient, erläutert der Westnetz-Pressesprecher Patrick Plate bei einem Ortstermin.

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Kreis AltenkirchenEnergie

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