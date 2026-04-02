Stadtrat Herdorf Neue Trägerschaft für Betreuende Grundschule Claudia Geimer 02.04.2026, 19:30 Uhr

i Stadtbürgermeister Uwe Geisinger erläuterte einige Punkte der Stadtkernsanierung. Foto: Claudia Geimer Geimer Claudia. Claudia Geimer

Der Herdorfer Stadtrat hat mehrheitlich beschlossen, dass die Stadt die Trägerschaft für die Betreuende Grundschule übernimmt. Mit dem Beschluss gehen flexiblere Abholzeiten, aber auch höhere Kosten für Eltern einher, was nicht kritiklos blieb.

Die Stadt Herdorf übernimmt die Trägerschaft über die Betreuende Grundschule. Dies hat der Stadtrat mehrheitlich beschlossen. Stadtbürgermeister Uwe Geisinger erläuterte im Nachgang Einzelheiten. Es habe eine Petition seitens der Eltern gegeben.







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