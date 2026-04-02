Stadtrat Herdorf
Neue Trägerschaft für Betreuende Grundschule 
Stadtbürgermeister Uwe Geisinger erläuterte einige Punkte der Stadtkernsanierung. Foto: Claudia Geimer
Stadtbürgermeister Uwe Geisinger erläuterte einige Punkte der Stadtkernsanierung. Foto: Claudia Geimer
Geimer Claudia. Claudia Geimer

Der Herdorfer Stadtrat hat mehrheitlich beschlossen, dass die Stadt die Trägerschaft für die Betreuende Grundschule übernimmt. Mit dem Beschluss gehen flexiblere Abholzeiten, aber auch höhere Kosten für Eltern einher, was nicht kritiklos blieb.

Lesezeit 2 Minuten
Die Stadt Herdorf übernimmt die Trägerschaft über die Betreuende Grundschule. Dies hat der Stadtrat mehrheitlich beschlossen. Stadtbürgermeister Uwe Geisinger erläuterte im Nachgang Einzelheiten. Es habe eine Petition seitens der Eltern gegeben.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenBildung

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren