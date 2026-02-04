Superbowl-Nacht am Sonntag
Neue Sportsbar in Altenkirchen: Das erwartet die Gäste
Ante Kelava zeigt einen der Snack-Helme, die Gäste für 8 Euro zur Superbowl-Nacht vorbestellen können.
Sonja Roos

Die neue Sportsbar in Altenkirchen hat Ende Januar mit einer großen Feier die Visitenkarte abgegeben. Der Abend war so gut besucht, dass sich eine lange Schlange vor der Tür bildete. Ante Kelava verrät unserer Zeitung, was er als Nächstes plant.

Lesezeit 2 Minuten
Seit dem 31. Januar gibt es nun in Altenkirchen mit der „Seitenlinie“ die erste Sportsbar in der Kreisstadt. Eröffnet haben die Bar die beiden Gastronomen Ante Kelava und seine Schwester Stana Thomas, die seit vielen Jahren erfolgreich das „Deutsche Haus“ in der Fußgängerzone führen.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenGastronomie

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren