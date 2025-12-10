Rund 5600 Katholiken betroffen Neue Pfarrei im Gebhardshainer Land gegründet Claudia Geimer 10.12.2025, 16:00 Uhr

i Stellten die Fusion vor und erläuterten die Namensgebung Heiliger Franziskus und Heilige Klara (von links): Katharina Diekert, Diakon Marco Kötting und Pfarrer Rudolf Reuschenbach. Geimer Claudia. Claudia Geimer

Das Jahr 2026 beginnt für rund 5600 Katholiken im Gebhardshainer Land mit einer Neuerung: Sie haben künftig eine gemeinsame Heimat in der Pfarrei St. Franziskus und St. Klara Trierer Insel. Unsere Zeitung blickt zurück und voraus.

Im Pastoralen Raum Betzdorf gibt es neben der Pfarrei St. Barbara Trierer Insel ab dem 1. Januar 2026 eine neue, zweite Pfarrei. Die vier Pfarreien, die zur Pfarreiengemeinschaft Gebhardshain-Elkenroth gehören, fusionieren zum Jahresbeginn zur neu gegründeten Pfarrei St.







