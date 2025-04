Es war ein längerer Prozess, den Kreis Altenkirchen in Zeiten wechselhafter Ereignisse wieder auf aktuellen Stand zu bringen, was die Stromversorgung im Notfall betrifft. Mit drei neuen Geräten aus mehreren Finanzierungsquellen ist nun vorgesorgt.

. Michael Wäschenbach war schnell überzeugt. Als der Vorsitzende der THW-Helfervereinigung „im Qualm“ des weit über 50 Jahre alten Notstromaggregats des Technischen Hilfswerks stand – „habe ich mich auf den Weg für eine Neuanschaffung gemacht“, berichtet Wäschenbach.

Der Weg führte zur damaligen Kreissparkasse Altenkirchen, genauer gesagt, zu der Stiftung – „da war die erste Anschaffung in trockenen Tüchern“, erzählt der Vorsitzende weiter. Doch mit einem Gerät alleine, da waren sich Experten von THW und Feuerwehr im Kreis einig, kann man im weitläufigen AK-Land nichts reißen. Also sind die Geräte zwei und drei aus unterschiedlichen Fördertöpfen (Kreis, Leader-Programm) dazu gekommen, so Wäschenbach. Und so konnten bei strahlendem Sonnenschein gleich drei Notstromerzeuger beim THW in Betzdorf offiziell in Dienst gestellt werden, als Ersatz für das mittlerweile 60 Jahre alte „Schätzchen“, was zur Feier des Tages neben den neuen Geräten aufgestellt worden war.

Gelder aus verschiedenen Töpfen aktiviert

Die beiden Vorstandsmitglieder der Sparkasse Westerwald-Sieg, Andreas Reingen und Michael Bug, sind extra zur neuen Unterkunft des THW in Betzdorf-Bruche gekommen, um ihr mit 20.000 Euro mitfinanziertes Aggregat in Augenschein zu nehmen. „Wir hoffen, dass die Geräte nur zu Übungszwecken eingesetzt werden“, sagt Bug in seinem Grußwort. „Wenn man sie braucht, sollen sie funktionieren und laufen“, fügt er hinzu und spricht von einer sinnvollen Investition seitens der Stiftung.

„Aus vielen Töpfen sind Gelder zusammengeflossen. Das ist gut investiertes Geld“, findet auch Ralf Schwarzbach, der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Kreises Altenkirchen in seinem Grußwort. Schwarzbach vertrat den kurzfristig verhinderten Landrat Peter Enders. Der Kreis hat ebenfalls seinen Beitrag zur Finanzierung geleistet. Ein Gerät, in roter Farbe, werde bei einer Notsituation bei der Kreisverwaltung zum Einsatz kommen, erläutert Schwarzbach.

i Auf dem Gelände des THW in Betzdorf-Bruche fand die offizielle Indienststellung der neuen Notstromerzeuger statt. Foto: Claudia Geimer Geimer Claudia. Claudia Geimer

Die Anschaffung der drei neuen Notstromerzeuger hat sich über mehrere Jahre hingezogen. Marc Schwan hat das als Kreiskämmerer mitverfolgt. Nun ist er der Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain und nutzte die Übergabe, um sich in der neuen Unterkunft des THW umzuschauen. „Ich bin beeindruckt von der neuen Liegenschaft“, sagt Schwan und dankt dem Förderverein und dem THW für sein Engagement. Vorsitzender Wäschenbach teilt mit, dass Stadtbürgermeister Johannes Behner nun sein neuer Stellvertreter ist. Behner wurde bei der Indienststellung von dem Beigeordneten Hans-Werner Söhngen vertreten.

Bei der Anschaffung der neuen Notstromerzeuger, die im Katastrophenfall zum Einsatz kommen, bewies der THW-Ortsbeauftragte Uli Weber einen langen Atem. Die ersten Überlegungen gab es bereits vor zehn Jahren, erzählt er. Das Problem sei die Finanzierung gewesen. „Ich habe öfters nachgefragt, aber es ging nicht so recht voran“, blickt Weber zurück. Die Sparkassen-Stiftung ging dann 2020 mit der Zusage beispielhaft voran. Ein Jahr später folgte die Zusage des Kreistags für die Förderung eines weiteren Geräts. Und für Gerät Nummer drei kämpfte sich Weber 2022 durch den Antragsdschungel des Leader-Programms, bevor dann das THW auch hier den Zuschlag bekam. „Viele haben an einem Strang und in eine Richtung gezogen“, bilanziert Weber.

„Wir hoffen, dass die Geräte nur zu Übungszwecken eingesetzt werden.“

Michael Bug, Vorstandsmitglied der Sparkasse Westerwald-Sieg

Die Flutkatastrophe an der Ahr und der Krieg in der Ukraine hätten die Bereitschaft zum Kauf der Geräte für insgesamt rund 200.000 Euro erhöht – betonen Weber, Wäschenbach und Schwarzbach. Die Notstromerzeuger können im Ernstfall an verschiedenen Orten zum Einsatz kommen, jedes Gerät für sich, aber auch zusammengeschlossen, erläutert Weber. Versorgt werden könnten zum Beispiel Notunterkünfte in Hallen oder an Sammelplätzen, Schulen, Pflegeeinrichtungen, medizinische Zentren, öffentliche Einrichtungen oder auch kritische Infrastruktur wie zum Beispiel die Trinkwasserversorgung. Aber auch Weber hofft, dass die neuen Geräte im Wesentlichen nur zu Übungszwecken zum Einsatz kommen.