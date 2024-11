AK-Land und Stadt Wissen Neue Migrationsbeiräte mit neuen Gesichtern 12.11.2024, 19:00 Uhr

i In der nun abgelaufenen Wahlperiode hatte sich der Migrationsbeirat der Stadt Wissen dieses Logo gegeben. Elmar Hering

Fünf Monate nach den Kommunalwahlen erfolgten jetzt die Wahlen zu den Beiräten für Migration und Integration. Deren Amtszeit ist mit der des jeweiligen Stadtrates oder Kreistages gekoppelt.

Die Integration von Menschen mit ausländischen Wurzeln ist ein wichtiges gesellschaftspolitisches Anliegen. Zu den Akteuren auf diesem Weg gehören die ehrenamtlichen Beiräte für Migration und Integration, die jetzt in Rheinland-Pfalz neu gewählt wurden – so auch im Kreis Altenkirchen und in der Stadt Wissen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen