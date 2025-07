Dass Betrüger versuchen, ihren Opfern am Telefon weiszumachen, ein Angehöriger hätte einen Unfall verursacht und brauche Geld, ist nicht neu. Neu ist, dass mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) Stimmen täuschend echt nachgeahmt werden.

Claudia Schmidt (Name von der Redaktion geändert), die in einem kleinen Ort in der Verbandsgemeinde (VG) Hamm lebt, ist immer noch geschockt. Die 62-Jährige steht mit beiden Beinen im Leben, ist politisch engagiert und vielseitig interessiert. Von daher hätte sie nie geglaubt, dass sie einmal Opfer eines betrügerischen Schockanrufes werden könnte, doch genau das ist ihr jetzt fast passiert.

„Ich hatte gerade ein privates Telefonat beendet. Unmittelbar danach klingelte das Festnetztelefon erneut, ich nahm reflexartig ab im Glauben, der vorhergehende Anrufer habe etwas vergessen“, erinnert sie sich. Doch statt dem vorherigen Anrufer meldete sich angeblich die Polizei. „Es war angeblich die Polizeidienststelle aus dem Ort, in dem meine Tochter arbeitet. Zufällig hatte ich meiner Tochter etwa zwei Stunden zuvor eine WhatsApp geschrieben, auf die sie noch nicht geantwortet hatte“, sagt Claudia Schmidt.

Angeblich habe die Tochter eine Mutter von drei kleinen Kindern totgefahren

Der Anrufer behauptete dann, ihre Tochter habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Sie sei verletzt, habe einen Nasenbeinbruch und sei traumatisiert. Doch nicht nur das: Angeblich sei bei dem Unfall eine Radfahrerin ums Leben gekommen, die drei kleine Kinder hinterlasse. Man sagte Claudia Schmidt, dass es sogar Videobeweise des Unfalls gebe.

„Ich sollte während des Gesprächs alle wichtigen Informationen mitschreiben“, wurde ihr aufgetragen. Natürlich wurde sie hellhörig und verlange, mit ihrer Tochter zu sprechen. Claudia Schmidt ging davon aus, dass sich das Gespräch nach dieser Bitte erledigt hätte, doch tatsächlich vernahm sie dann die Stimme ihrer Tochter.

„Ich hörte die weinerliche Stimme meiner Tochter, und sie klang absolut echt.“

Claudia Schmidt erlebte einen Schockanruf mit KI.

„Ich hörte die weinerliche Stimme meiner Tochter, und sie klang absolut echt“, erinnert sie sich immer noch geschockt. Der Anrufer hatte vorab erklärt, dass ihre Tochter durch den Schock „nicht ganz klar“ sei. „Der Anruf wirkte sehr real. Mir wurde nahegelegt, eine Geldsumme beim Amtsgericht zu hinterlegen, um eine Untersuchungshaft zu vermeiden. Ein Termin sollte vereinbart werden. Ich telefonierte erneut mit meiner angeblichen Tochter, die Stimme wurde wieder zugeschaltet.“

Claudia Schmidt schaffte es trotz aller Aufregung, in dem Moment einen klaren Kopf zu bewahren. Sie stellte unangekündigt eine persönliche Frage aus der Kindheit ihrer Tochter, die nur sie beantworten konnte. „Darauf kam nichts mehr.“ Sie fragte den vermeintlichen Polizisten dann nach der Adresse und Telefonnummer der Dienststelle. Dieser hätte gereizt reagiert und ihr vorgeworfen, ihn für einen Betrüger zu halten. „Das Gespräch wurde dann abrupt beendet.“

„Ich war getroffen und schockiert, sodass ich nicht sofort auflegte. Die wohl mit Künstlicher Intelligenz generierte Stimme wirkte erschreckend realistisch.“

Claudia Schmidt

Rückblickend sagt Claudia Schmidt, dass sie für einen kurzen Moment während des Telefonats sehr emotional war. „Ich war getroffen und schockiert, sodass ich nicht sofort auflegte. Die wohl mit Künstlicher Intelligenz generierte Stimme wirkte erschreckend realistisch.“

Claudia Schmidt erreichte ihre Tochter zum Glück nach dem Telefonat und konnte so schnell verifizieren, dass der Anruf tatsächlich ein Betrugsversuch war. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei, wo sie erfuhr, dass sie kein Einzelfall sei. Auf der Homepage der Polizei Rheinland-Pfalz bestätigt sich dieses Bild.

Polizei registriert Welle von 500 Schockanrufen im Juli

„ In Rheinland-Pfalz registrierte die Polizei im Juli dieses Jahres eine Anrufwelle mit über 500 Callcenter-Betrugsfällen , davon etwa 75 vollendete Taten. Gängige Betrugsmaschen: Betrüger geben sich als Polizeibeamte aus und fordern Opfer auf, Geld und Wertsachen an zivile Polizisten zu übergeben. Schockanrufe sind keine Neuheit. Dass Betrüger aber Künstliche Intelligenz einsetzen, um die Anrufe noch realer erscheinen zu lassen schon.“

Die Betrüger haben durch die Nutzung von KI die Option Stimmen nachzustellen, die täuschend echt nach den angeblichen Verwandten klingen. Das soll die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die Angerufenen glauben, eine ihnen nahestehende Person brauche dringend Hilfe. Den Betrug zu erkennen, wird umso schwieriger. Die Stimmen nachahmen können Täter zum Beispiel mit Audioaufnahmen aus sozialen Medien, etwa durch das Sprechen einer Person in einem Video.

Das raten LKA und Verbraucherzentrale bei verdächtigen Anrufen:

- Seien Sie misstrauisch. Bestehen Zweifel an der Echtheit eines Anrufs, sollte das Gespräch beendet werden.- Rufen sie die vermeintlich anrufende Person unter der Ihnen bekannten Nummer zurück.- Stellen Sie Fragen, deren Antwort nur die echte Person kennen kann.- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Unbekannte.- Erstatten Sie Anzeige, wenn Sie Opfer von Betrügern geworden sind.- Gehen Sie möglichst sparsam mit persönlichen Informationen in sozialen Netzwerken um.