Mit einer neuen Masche wollen Betrüger wohl an Geld kommen: So hat sich unlängst jemand als der bekannte Elvis-Imitator Jonny Winters ausgegeben und versucht, am Telefon eine Seniorin wegen eines angeblichen Gewinnspiels um Geld zu bringen.

Ein Betrüger, der sich mit verstellter Stimme oder sogar vielleicht mit Hilfe von KI als der regional bekannte Sänger und Elvis-Imitator Jonny Winters ausgibt. Auf diese Masche wurde Jonnys Frau Irma durch den Anruf eines potenziellen Opfers aufmerksam. Irma Stanton erzählt im Gespräch mit unserer Zeitung, wie sie am Freitag von einer älteren Dame kontaktiert wurde.

„Die Frau hat bei uns im Museum angerufen. Eine ältere Dame, die sehr aufgeregt war wegen des Anrufs“, sagt Irma Stanton. Die Anruferin erzählte ihr dann, dass angeblich Jonny Winters sie kontaktiert habe. Zufälligerweise war die Frau im vergangenen Jahr wirklich im Elvis-Museum in Kircheib, war also zunächst auch nicht misstrauisch, als sie den Anruf bekam. Im Verlauf des Gesprächs habe der angebliche Jonny Winters dann aber behauptet, dass sie an einem kostenpflichtigen Gewinnspiel teilgenommen hätte bei ihrem Besuch und jetzt 90 Euro dafür bezahlen solle. „Es wurde dann wohl auch Druck aufgebaut dahingehend, dass sich die Summe auf bis zu 300 Euro erhöhen würde, wenn nicht gezahlt werde“, so habe ihr die Betroffene berichtet, sagt Irma Stanton.

Schnell reagiert und im Elvis-Museum nachgefragt

Die Frau reagierte im Anschluss sehr aufmerksam, denn zunächst habe sie ihre Bank kontaktiert, da sie Sorge hatte, dass etwas abgebucht worden sei. Danach hat sie dann im Elvis-Museum angerufen, wo der Schwindel natürlich sofort aufflog. Irma Stanton meldete sich bei der Polizei und postete zudem in den Sozialen Medien von dem Betrug, damit sich die Masche schnell herumspricht und wirklich niemand drauf hereinfällt.

Auch bei der PI Altenkirchen weiß man von dem Fall. Bislang sei es der einzig bekannt gewordene Versuch, so die Polizei, allerdings könne man nicht ausschließen, dass die Betrüger es weiter versuchen. Ob wirklich eine mit KI generierte Stimmimitation genutzt wurde, könne man nicht sagen, so die Polizei.

Polizei warnt generell vor Betrugsmaschen am Telefon

Wie immer bei solchen Maschen warnt die Polizei eindringlich davor, am Telefon auf Geldforderungen oder die Herausgabe persönlicher Daten zu reagieren. „Ganz egal, welche Geschichte Ihnen am Telefon erzählt wird, wir bitten grundsätzlich um Vorsicht. Ein gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit. Lassen Sie sich niemals unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf, sobald Ihr Gesprächs- oder Chatpartner Geld von Ihnen fordert. Geben Sie keine privaten Daten oder Details zu finanziellen Verhältnissen preis. Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen oder Kontaktaufnahmen umgehend die Polizei unter der Nummer 110. Erstatten Sie Anzeige. Wenden Sie sich hierfür an die für Sie zuständige Polizeiinspektion. Jede Anzeige unterstützt die Polizei dabei, neue Betrugsmaschen frühzeitig zu erkennen und Täterinnen und Täter zu überführen“, heißt es bei der Polizei.

Auch Irma Stanton hofft, dass niemand auf die gemeine Masche hereinfällt. Sie vermutet, dass der oder die Anrufer solange nachfragen, ob man irgendwann einmal im Museum gewesen sei, bis sie Erfolg haben und dann die Sache mit dem Gewinnspiel zur Sprache bringen.