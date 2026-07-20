Viele Autofahrer sind auf den Straßen im Kreis Altenkirchen unterwegs. Nun wurden Fahrbahnmarkierungen an der Kreisstraße 9 zwischen Seelbach und Flammersfeld durchgeführt, die nicht bei jedem gut ankommen. Nun äußert sich der Kreis auf Anfrage.
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Vielerorts in Deutschland sind Straßen und Brücken sanierungsbedürftig. So ist es auch im Kreis Altenkirchen mit Blick auf das zum Teil marode Straßenbild. Nun sorgten jüngst Markierungsarbeiten an der Kreisstraße 9 zwischen Seelbach und Flammersfeld für Verwunderung.