Was Kreis Altenkirchen sagt Neue Markierungen statt Sanierung an der Kreisstraße 9 Annika Stock 20.07.2026, 18:00 Uhr

i Die Straßenschäden auf der Kreisstraße 9 zwischen Seelbach und Flammersfeld sind nicht zu übersehen. Die Randmarkierungen wurden jüngst erneuert. Chadia Struck

Viele Autofahrer sind auf den Straßen im Kreis Altenkirchen unterwegs. Nun wurden Fahrbahnmarkierungen an der Kreisstraße 9 zwischen Seelbach und Flammersfeld durchgeführt, die nicht bei jedem gut ankommen. Nun äußert sich der Kreis auf Anfrage.

Vielerorts in Deutschland sind Straßen und Brücken sanierungsbedürftig. So ist es auch im Kreis Altenkirchen mit Blick auf das zum Teil marode Straßenbild. Nun sorgten jüngst Markierungsarbeiten an der Kreisstraße 9 zwischen Seelbach und Flammersfeld für Verwunderung.







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