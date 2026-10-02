Die Jugendkunstschule zieht in einen Laden in der Wilhelmstraße – mitten in der Innenstadt. Von Mosaikprojekten bis offenen Workshops: Hier soll das kreative Leben der Stadt sichtbar und erlebbar werden.
Lesezeit 3 Minuten
Riesenschreck für die Jugendkunstschule: Als Tanja Corbach und Axel Weigend in den Sommerferien erfuhren, dass die für Ende August geplante Rückkehr in die Werkhalle in der Koblenzer Straße aus bautechnischen Gründen nochmals verschoben werden muss, war für die beiden Leiter der „Jukusch“ guter Rat teuer.