Geschichtsbrief vorgestellt Neue Einblicke in Heimatgeschichte des Daadener Lands Claudia Geimer 26.02.2026, 18:00 Uhr

Der Arbeitskreis Heimatgeschichte Daadener Land stellte im Gasthof Bauckhage seinen aktuellen Geschichtsbrief vor.

Der neue Geschichtsbrief des Arbeitskreises Heimatgeschichte Daadener Land bietet wieder interessante Einblicke in das Leben früherer Generationen. Dieses Mal geht es unter anderem um die Leinenweberei und den Hebammenberuf.

Nach Sonderveröffentlichungen zu Jubiläen in Friedewald und Schutzbach hat der Arbeitskreis Heimatgeschichte Daadener Land nun wieder einen „normalen“ 24. Geschichtsbrief vorgestellt. „Wir sind wieder im alten Trott“, begrüßte der Vorsitzende Volker Rosenkranz (Derschen) die Gäste bei der Vorstellung der 63 Seiten starken Broschüre im Gasthof Bauckhage.







