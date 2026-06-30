Gehören die Unruhen der vergangenen Wochen und Monate jetzt der Vergangenheit an? Ab 1. Juli steht die Kinder- und Jugendpsychiatrie in Altenkirchen unter neuer Leitung. Wer das Ruder übernimmt und wie es jetzt weitergeht – wir haben nachgefragt.
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Nach vielen schlechten, jetzt mal wieder eine gute Nachricht für den Medizinstandort Altenkirchen: Die Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP) am Diakonie-Klinikum in der Kreisstadt steht unter neuer Leitung. Martina Schmitt tritt zum 1. Juli die Nachfolge von Andreas Vidal an, den es beruflich an den Niederrhein zieht.