Im Westerwald fehlt es an tiermedizinischem Fachpersonal, die Belastung für die Praxen nimmt deutlich zu. Wir haben exemplarisch mit der Tierklinik Betzdorf und der Tierpraxis Dr. Martin Haas in Wirges über die Anforderungen und die Lage gesprochen.

Überall herrscht Fachkräftemangel. Auch in der Tiermedizin in Rheinland-Pfalz ist die Entwicklung deutlich spürbar, wie Sören Eilert, Tierarzt und medizinischer Standortleiter der Tierklinik Betzdorf, im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet. „Der Austausch mit anderen Praxen und Kliniken bestätigt den allgemeinen Fachkräftemangel, insbesondere im kurativen Bereich“, so Eilert.

„Die Personalsituation in der Tiermedizin ist bundesweit herausfordernd, auch wir spüren diese Entwicklung. Um unsere Versorgung dauerhaft sicherzustellen, haben wir beispielsweise unsere Notdienstzeiten gezielt angepasst. Aktuell sind wir so aufgestellt, dass wir sowohl die Notfallversorgung als auch spezialisierte Behandlungen gewährleisten können. Möglich wird das durch den großen Einsatz unseres Teams, das sich mit viel Engagement für unsere tierischen Patienten einsetzt – an 365 Tagen im Jahr“, so Eilert weiter. In der Klinik sei immer Hochbetrieb. Derzeit gehören zum Team der Tierklinik Betzdorf 90 aktive Mitarbeiter, inklusive Verwaltung, dazu gehören 22 Tierärzte und Tierärztinnen.

i Sören Eilert ist Tierarzt und medizinischer Standortleiter der Tierklinik Betzdorf betont, dass man in der Klinik aktuell so aufgestellt sei, dass sowohl die Notfallversorgung als auch spezialisierte Behandlungen weiterhin gewährleistet sind. Annika Stock

Die Tierklinik ist Mitglied im Notdienstverbund der Tierkliniken in Rheinland-Pfalz, die einen 24-Stunden-Notdienst gewährleisten. Tierhalter sollten sich bei einem Notfall online unter www.notdienst-rheinland-pfalz.de informieren, welche Tierklinik Notdienstsprechstunde hat. Auch bei Notfällen sollte zuerst eine Ersteinschätzung des Krankheitsgeschehens nach Möglichkeit durch den zuständigen Haustierarzt erfolgen.

Zwar sei das Interesse an der Tiermedizin nach wie vor groß, sowohl im Studium als auch in der Ausbildung, wie Eilert beobachtet. „Gleichzeitig entscheiden sich viele Fachkräfte im Laufe der Zeit für berufliche Alternativen, etwa wegen hoher zeitlicher oder emotionaler Belastung. Während städtische Regionen oft aufgrund kürzerer Wege und Freizeitmöglichkeiten bevorzugt werden, bietet der ländliche Raum, wie bei uns, ein breites medizinisches Spektrum und echte Teamarbeit mit Entwicklungsmöglichkeiten“, sagt er. Ein Faktor in der Tiermedizin sei sicherlich auch, dass der überwiegende Personalanteil nach wie vor weiblich ist. Das heißt: früher oder später – wenn die Familienplanung anstehen sollte, fällt tiermedizinisches Fachpersonal längerfristig aus.

Tierarztmedizin sei „extrem belastend“ neben den schönen Momenten

Dazu kommt, dass der Tierarztjob „extrem belastend“ sei, wie Sören Eilert unumwunden zugibt. Zwar gebe es auch viele schöne Momente, wenn tierischen Patienten geholfen werden kann. Bei schweren und belastenden Fällen versuche man für die Mitarbeiter Gesprächsangebote in der Tierklinik zu schaffen, damit man offen und ehrlich miteinander sprechen könne und niemand mit emotional belastenden Momenten allein gelassen wird, so Eilert. „So etwas betrifft nicht nur die Tierärzte, sondern alle, die hier arbeiten, Helfer, Anmeldung und das Labor. Eben alle, die damit konfrontiert sind“, führt Eilert aus. Man arbeite in der Tierklinik Betzdorf darauf hin, weitere Angebote zu etablieren. Insgesamt wäre es wünschenswert in der Tiermedizin, wenn sich Mental-Health-Coaching-Programme zukünftig etablieren könnten, findet Sören Eilert.

Bislang musste man in der Tierklinik Betzdorf noch keinen generellen Aufnahmestopp für neue Patienten verhängen. Aber es könne in Ausnahmefällen, etwa bei der stationären Unterbringung größerer Hunde, kurzzeitig zu Kapazitätsengpässen kommen. „Diese Situationen sind räumlich bedingt und lösen sich in der Regel rasch, sobald wieder Plätze frei werden“, erklärt der Standortleiter. Zu deutlich erhöhtem Patientenaufkommen komme es vor allem rund um Feiertage wie Weihnachten oder Ostern oder wenn Praxen in der Umgebung vorübergehend schließen. Auch saisonale Faktoren wie Hitzeperioden führen zu einem Patientenanstieg in der Tierklinik. „Die sogenannte Kittenschwemme im Frühsommer bringt viele Anfragen zu Fundtieren mit sich, hier stehen wir im Austausch mit Tierschutzvereinen und Kommunen. In Hochphasen passen wir unsere Abläufe flexibel an, verzichten aber bewusst auf generelle Urlaubssperren, insbesondere mit Blick auf viele Kollegen und Kolleginnen mit Familien“, betont Sören Eilert.

„Statt eines generalistischen Ansatzes stehen heute Spezialisierungen zunehmend im Mittelpunkt, ähnlich wie in der Humanmedizin. Auch Tierbesitzer erwarten eine hochqualifizierte Versorgung. Der Anspruch an Know-how und Ausstattung ist spürbar, selbst in kleineren Praxen. Tiermedizin ist heute ein spezialisiertes, hochprofessionelles Berufsfeld.“

Sören Eilert, Tierarzt und medizinischer Standortleiter der Tierklinik Betzdorf

Mittlerweile habe sich das Berufsbild laut dem Tierklinik-Standortleiter stark weiterentwickelt. „Statt eines generalistischen Ansatzes stehen heute Spezialisierungen zunehmend im Mittelpunkt, ähnlich wie in der Humanmedizin. Auch Tierbesitzer erwarten eine hochqualifizierte Versorgung. Der Anspruch an Know-how und Ausstattung ist spürbar, selbst in kleineren Praxen. Tiermedizin ist heute ein spezialisiertes, hochprofessionelles Berufsfeld“, führt der medizinische Standortleiter der Tierklinik Betzdorf aus.

Die Tierklinik Betzdorf blickt auf eine lange Tradition zurück und wurde bereits im Jahr 1945 als tierärztliche Praxis durch Dr. Hartwig gegründet, im Jahr 1989 erfolgte unter der Leitung von Michael Köhler die Anerkennung als Tierklinik und seit 2009 befindet sich die Klinik am heutigen Standort in der Eberhardystraße in Betzdorf, wie Eilert ausführt. Hier werden Hunde, Katzen, Kaninchen oder Meerschweinchen behandelt. „Neben der allgemeinen Sprechstunde und der Notfallambulanz bieten wir spezialisierte Fachbereiche wie Orthopädie, Augenheilkunde, Zahnmedizin, Kardiologie, Neurologie sowie Innere Medizin inklusive Dermatologie und Onkologie an – jeweils sowohl konservativ oder chirurgisch, ambulant wie stationär. Ergänzt wird unser Angebot durch eine physiotherapeutische Abteilung sowie eine Ernährungsberatung. Durch kontinuierliche Fortbildung sichern wir eine Versorgung auf aktuellem medizinischen Stand“, führt Eilert aus.

i Die tierärztliche Praxis Martin Haas in Wirges im Westerwaldkreis besteht seit 1994 und berichtet ebenfalls über Personalmangel in der Tiermedizin. Camilla Härtewig

Auch die Tierarztpraxis Martin Haas in Wirges im Westerwaldkreis spürt den Personalmangel. Die Personalsituation sei derzeit schlecht, es würde vor allem an Tierärzten fehlen. „Ja, es besteht ein Fachkräftemangel generell in der Tiermedizin in Rheinland-Pfalz“, heißt es auf Anfrage unserer Zeitung dazu von Tierarzt Martin Haas. An sich sei laut seiner Einschätzung das Berufsfeld der Tiermedizin nach wie vor gefragt, „aber nach dem Studium wollen die meisten erst in große Kliniken, um einen Fachtierarzt zu machen oder in die Stadt.“

Zum Wandel des Berufsbilds spiele auch hinein, dass die meisten Tiermediziner in die Pharmaindustrie gehen würden oder gar nicht im Beruf des Tierarztes ankommen würden. „Geregelte Arbeitszeiten ohne Nacht- und Wochenenddienste werden angestrebt“, beobachtet Haas. Seine Tierarztpraxis besteht seit 1994 und kümmert sich um Hunde, Katzen sowie kleine Heimtiere. Bis 2016 kümmerte man sich auch um Pferde, aber aus Personalmangel wurde diese verkauft. Urlaubssperren würde man auch in der Tierarztpraxis in Wirges nicht verhängen, auch wenn Hochphasen an Patientenaufkommen sind, so Martin Haas.

Hohe Selbstmordrate

Ein großes Problem im Berufsstand des Tierarztes ist die hohe Suizidrate. So seien unter anderem die Raten von Depressionen, Selbstmordgedanken und Todesfällen durch Suizid in der Veterinärmedizin höher als in der übrigen deutschen Bevölkerung, wie Studien belegen. Auch Studien aus anderen Ländern (beispielsweise der USA) belegen die hohe Suizidalrate. Seit 2017 gibt es die Non-Profit-Organisation „Not One More Vet!“ (NOMV), (Deutsch: Nicht noch ein Tierarzt!) die sich für Aufklärung und Prävention zum Thema Suizid unter Tierärzten einsetzt. Mögliche Gründe für die hohe Belastung in der Tiermedizin seien unter anderem h oher Arbeitsdruck, lange Arbeitszeiten, psychische Belastungen, schwierige Entscheidungen, der Umgang mit Leid und Tod sowie der ständige Zeitdruck. Bundesweit und anonym hilft die Telefonseelsorge bei suizidalen Gedanken: Unter Telefon 0800/1110111 oder 0800/1110222 erhalten Betroffene jederzeit Hilfe bei Suizidgedanken. ann