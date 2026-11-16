Baufortschritt in Wölmersen Neue Adventure-Golf-Anlage soll im April 2027 öffnen Annika Stock 16.11.2026, 16:30 Uhr

i Die neue Adventure-Golf-Anlage des Vereins Neues Leben in Wölmersen gewinnt immer mehr an Form. Olaf Becker

Die Bahnen der neuen Adventure-Golf-Anlage in Wölmersen sind jetzt schon ein Hingucker. Drei Themen werden auf der neuen Freizeitanlage im Kreis Altenkirchen vereint: Raiffeisen, der Westerwald und der Glaube. Hier lesen Sie mehr zum Stand der Dinge.

Die erste Adventure-Golf-Anlage im Kreis Altenkirchen gewinnt immer weiter an Form. Schon zahlreiche Figuren und Elemente stehen auf dem Gelände des Vereins Neues Leben. „Auf der Baustelle geht es mit großen Schritten voran. Zeitweise sind bis zu 15 Bauarbeiter und acht schwere Maschinen gleichzeitig im Einsatz.







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