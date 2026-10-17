Projekt von Neues Leben e.V. Neue Adventure-Golf-Anlage in Wölmersen nimmt Form an Annika Stock 17.10.2026, 16:30 Uhr

i „Der Barmherzige Samariter“ zeigt den Wohltäter und ein verletztes Opfer. Hierbei geht es darum „selbst zum Nächsten zu werden“. Die Holzstatue gehört zur Glaubensgeschichte. Olaf Becker

Die neue und erste Adventure-Golf-Anlage im Kreis Altenkirchen nimmt Form an. Die Vorfreude auf die Vollendung des Projektes vom Verein Neues Leben aus Wölmersen ist schon jetzt groß, wie Geschäftsführer Olaf Becker berichtet.

Die Arbeiten für die neue Adventure-Golf-Anlage in Wölmersen vom Verein Neues Leben gehen gut voran. „Aktuell arbeiten wir im Vorbereitungsteam an den einzelnen Hinweistafeln und dazugehörende Videos mit weiteren Informationen zu den einzelnen Bahnen, zu Raiffeisen, dem christlichen Glauben und den touristischen Angeboten in der Region“, teilt Olaf Becker, Geschäftsführer vom Verein Neues Leben, auf Nachfrage unserer Zeitung mit.







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