Romantikhotel in neuer Hand
Neubeginn in Hamm: Wortelkamps übergeben Alte Vogtei
Markus und Daniela Wortelkamp übergeben ihren Bertieb, das Romantikhotel Alte Vogtei in Hamm, zum 1. November an ihren langjähri
Markus und Daniela Wortelkamp übergeben ihren Bertieb, das Romantikhotel Alte Vogtei in Hamm, zum 1. November an ihren langjährigen Mitarbeiter Marcel Backst.
Sonja Roos

Fünf Generationen war die Alte Vogtei in Hamm – Spitzenrestaurant und Romantikhotel – in den Händen der Familie Wortelkamp. Markus und Daniela Wortelkamp übergeben den Traditionsbetrieb nun an einen Mitarbeiter, weil ihre Kinder andere Wege gehen.

Lesezeit 3 Minuten
Ruhig ist es heute im Romantikhotel Alte Vogtei in Hamm. Der Schankraum liegt verwaist dar, im Hintergrund tickt eine alte Standuhr. Am runden Tisch davor sitzen Markus und Daniela Wortelkamp – eigentlich wie immer, dort hat schon Markus’ Vater Egon gerne gesessen und abends nach einem langen Tag sein Glas Wein genossen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenGastronomie

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren