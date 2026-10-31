Romantikhotel in neuer Hand Neubeginn in Hamm: Wortelkamps übergeben Alte Vogtei Sonja Roos 31.10.2026, 15:00 Uhr

i Markus und Daniela Wortelkamp übergeben ihren Bertieb, das Romantikhotel Alte Vogtei in Hamm, zum 1. November an ihren langjährigen Mitarbeiter Marcel Backst. Sonja Roos

Fünf Generationen war die Alte Vogtei in Hamm – Spitzenrestaurant und Romantikhotel – in den Händen der Familie Wortelkamp. Markus und Daniela Wortelkamp übergeben den Traditionsbetrieb nun an einen Mitarbeiter, weil ihre Kinder andere Wege gehen.

Ruhig ist es heute im Romantikhotel Alte Vogtei in Hamm. Der Schankraum liegt verwaist dar, im Hintergrund tickt eine alte Standuhr. Am runden Tisch davor sitzen Markus und Daniela Wortelkamp – eigentlich wie immer, dort hat schon Markus’ Vater Egon gerne gesessen und abends nach einem langen Tag sein Glas Wein genossen.







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