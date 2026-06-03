Sterbebegleitung im Westerwald
Neubau für Hospiz Kloster Bruche in Betzdorf geplant
Auf der Wiese, wo das neue Hospiz gebaut werden soll, stellten (von links) Architekt Oliver Schmidt, Leiterin Yasmin Brost, Gesc
Auf der Wiese, wo das neue Hospiz gebaut werden soll, stellten (von links) Architekt Oliver Schmidt, Leiterin Yasmin Brost, Geschäftsführer Josef Rosenbauer und Michael Lieber, Vorsitzender des Fördervereins, die Pläne im Detail vor.
Geimer Claudia. Claudia Geimer

Ein neues Hospiz in Betzdorf ist geplant – moderne, eigenständige Räume sollen schwerstkranken Menschen und ihren Angehörigen bessere Betreuung ermöglichen. Träger und Förderverein werben um Unterstützung, ein Baubeginn ist bereits anvisiert.

Lesezeit 3 Minuten
„Wir wollen ein neues Hospiz bauen“, bringt Stefan Nitz, Pressesprecher der Diakonie in Südwestfalen, den Anlass des Pressegesprächs im ehemaligen Kloster in Betzdorf-Bruche auf den Punkt. Dort, im ehemaligen Kloster der Heiligen Familie, gibt es seit drei Jahren das erste stationäre Hospiz im AK-Land.

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Kreis AltenkirchenBauen & Wohnen

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