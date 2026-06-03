Ein neues Hospiz in Betzdorf ist geplant – moderne, eigenständige Räume sollen schwerstkranken Menschen und ihren Angehörigen bessere Betreuung ermöglichen. Träger und Förderverein werben um Unterstützung, ein Baubeginn ist bereits anvisiert.
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„Wir wollen ein neues Hospiz bauen“, bringt Stefan Nitz, Pressesprecher der Diakonie in Südwestfalen, den Anlass des Pressegesprächs im ehemaligen Kloster in Betzdorf-Bruche auf den Punkt. Dort, im ehemaligen Kloster der Heiligen Familie, gibt es seit drei Jahren das erste stationäre Hospiz im AK-Land.