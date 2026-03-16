Wie geht es mit der Jugendarbeit im Kompa Evangelisches Kinder- und Jugendzentrum Altenkirchen weiter? Diese Frage dürften sich viele nach dem Weggang von Dominic Pritz im November 2025 gestellt haben. Wir haben mit den Verantwortlichen gesprochen.
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Der gute Draht zu Kindern und Jugendlichen soll weiter ausgebaut werden. Das wird beim Gespräch unserer Zeitung mit den Zuständigen im Kompa Evangelisches Kinder- und Jugendzentrum Altenkirchen (Träger ist die evangelische Kirchengemeinde) deutlich. Aber zuerst einmal muss sich das neue Team sortieren – denn mit Erzieherin Kristina Suvorof (33 Jahre), die seit 1.