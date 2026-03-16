Jugendarbeit in der Kreisstadt Netzwerken ist für Kompa-Team Altenkirchen das A und O Annika Stock 16.03.2026, 16:00 Uhr

i Sophie Weller und Elisabeth Born-Hild (von links, stehend) gehören zusammen mit Kristina Suvorof (Mitte) und Alexandra Trapp (nicht im Bild) zum Kompa-Team. Annika Stock

Wie geht es mit der Jugendarbeit im Kompa Evangelisches Kinder- und Jugendzentrum Altenkirchen weiter? Diese Frage dürften sich viele nach dem Weggang von Dominic Pritz im November 2025 gestellt haben. Wir haben mit den Verantwortlichen gesprochen.

Der gute Draht zu Kindern und Jugendlichen soll weiter ausgebaut werden. Das wird beim Gespräch unserer Zeitung mit den Zuständigen im Kompa Evangelisches Kinder- und Jugendzentrum Altenkirchen (Träger ist die evangelische Kirchengemeinde) deutlich. Aber zuerst einmal muss sich das neue Team sortieren – denn mit Erzieherin Kristina Suvorof (33 Jahre), die seit 1.







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