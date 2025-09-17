Fälle in Betzdorf und Kirchen Netzbetreiber nennt Grund für Stromausfall im Oberkreis 17.09.2025, 17:02 Uhr

i Am Montagmittag, 15. September, ist es zu einem großflächigen Stromausfall in Betzdorf und Kirchen sowie weiteren Ortsgemeinden gekommen. Nun ist der Grund dafür bekannt. Thomas Leurs

Am Montag ist es in großen Teilen der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain und Kirchen zu einem kurzweiligen Stromausfall gekommen. Auf Anfrage unserer Zeitung äußert sich der Übertragungsnetzbetreiber Amprion zu den Gründen.

Am Montagmittag in dieser Woche gingen in Betzdorf und Kirchen sowie in vielen Gemeinden der Verbandsgemeinden Betzdorf-Gebhardshain und Kirchen plötzlich die Lichter aus. Der Grund für den kurzzeitigen Stromausfall ist nun bekannt. Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion antwortet auf unserer Anfrage hin, dass ein Sturm und ein in dieser Folge ausgelöster Erdrutsch die Ursache war.







