Die angestrebte Netto-Markt-Erweiterung an der Siegener Straße und die Fertigstellung des „Q’damm Centers“ sind wesentliche Punkte mit Blick auf die Entwicklung des Einzelhandels in Altenkirchen. Aber wer ist der Mieter des „Filetstücks“ am Dammweg?
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Der Einzelhandel in Altenkirchen entwickelt sich weiter – nicht zuletzt durch die Eröffnung des „Q’damm Centers“ am Dammweg im Oktober 2025. „Alle Mieter sind sehr glücklich über den Standort, was auch zu erwarten war“, teilt der Stuttgarter Investor Bernard Dov Widerker auf Anfrage unserer Zeitung die bisherige Resonanz der Mieter mit – dazu zählen Rewe Petz, Penny, DM, NKD, Kik und Action.