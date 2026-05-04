Einzelhandel in Altenkirchen Netto-Markt-Erweiterung: Investor ist zuversichtlich Annika Stock 04.05.2026, 17:00 Uhr

i Die Fläche des Netto-Markt soll vergrößert werden von 680 auf 1200 Quadratmeter - die Verkaufsfläche soll mit der ehemaligen Ladenfläche von DM erweitert werden. Annika Stock

Die angestrebte Netto-Markt-Erweiterung an der Siegener Straße und die Fertigstellung des „Q’damm Centers“ sind wesentliche Punkte mit Blick auf die Entwicklung des Einzelhandels in Altenkirchen. Aber wer ist der Mieter des „Filetstücks“ am Dammweg?

Der Einzelhandel in Altenkirchen entwickelt sich weiter – nicht zuletzt durch die Eröffnung des „Q’damm Centers“ am Dammweg im Oktober 2025. „Alle Mieter sind sehr glücklich über den Standort, was auch zu erwarten war“, teilt der Stuttgarter Investor Bernard Dov Widerker auf Anfrage unserer Zeitung die bisherige Resonanz der Mieter mit – dazu zählen Rewe Petz, Penny, DM, NKD, Kik und Action.







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