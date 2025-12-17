Einzelhandel in Altenkirchen Netto-Erweiterung: So ist der Stand der Dinge Annika Stock 17.12.2025, 16:00 Uhr

i Der DM rechts neben dem Netto-Markt an der Siegener Straße ist seit dem Umzug des Drogeriemarktes leer. Der Stuttgarter Investor strebt eine Erweiterung des Netto-Marktes an. Dafür sind noch einige Schritte erforderlich. Annika Stock

Wie ist der Stand bei der geplanten Erweiterung des Netto-Marktes an der Siegener Straße in Altenkirchen? Wird der Einzelhandel auch an diesem Standort von Investor Bernard Dov Widerker gestärkt? Wir hakten nach zum Stand der Dinge.

Das neue Fachmarktzentrum Altenkirchen am Dammweg ist zwar mit Abstand das größte Projekt vom Stuttgarter Investor Bernard Dov Widerker, doch auch nicht das einzige in der Kreisstadt. So gehört der Unternehmensgruppe Widerker das Gewerbeobjekt an der Siegener Straße in Altenkirchen.







Artikel teilen

Artikel teilen