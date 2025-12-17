Netto-Erweiterung: So ist der Stand der Dinge

Wie ist der Stand bei der geplanten Erweiterung des Netto-Marktes an der Siegener Straße in Altenkirchen? Wird der Einzelhandel auch an diesem Standort von Investor Bernard Dov Widerker gestärkt? Wir hakten nach zum Stand der Dinge.
Lesezeit 2 Minuten
Das neue Fachmarktzentrum Altenkirchen am Dammweg ist zwar mit Abstand das größte Projekt vom Stuttgarter Investor Bernard Dov Widerker, doch auch nicht das einzige in der Kreisstadt. So gehört der Unternehmensgruppe Widerker das Gewerbeobjekt an der Siegener Straße in Altenkirchen.