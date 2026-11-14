Einkauf an der Siegener Straße
Netto-Erweiterung in Altenkirchen: So ist der Stand
Der Netto-Markt an der Siegener Straße in Altenkirchen soll um die ehemalige Verkaufsfläche von DM vergrößert werden – von 680
Der Netto-Markt an der Siegener Straße in Altenkirchen soll um die ehemalige Verkaufsfläche von DM vergrößert werden – von 680 auf 1200 Quadratmeter. Aktuell steht noch die schriftliche Stellungnahme der SGD Nord zum Vorhaben aus, wie der Investor Bernard Dov Widerker berichtet.
Archiv Annika Stock. Annika Stock

Der Stuttgarter Investor Bernard Dov Widerker gibt auf Nachfrage unserer Zeitung Einblick in den aktuellen Stand der Planungen zur Netto-Markt-Erweiterung an der Siegener Straße in Altenkirchen. Hier lesen Sie mehr zum angedachten Zeitplan.

Lesezeit 2 Minuten
Neben dem Q’damm Center am Dammweg in Altenkirchen gehört der Unternehmensgruppe Widerker das Gewerbeobjekt an der Siegener Straße in Altenkirchen. Durch den Wegzug von DM zur Marktfläche am Dammweg im Q’damm Center steht die alte Verkaufsfläche, die sich neben dem Netto-Markt und dem Toom-Baumarkt befindet, seit Monaten leer.
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