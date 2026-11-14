Der Stuttgarter Investor Bernard Dov Widerker gibt auf Nachfrage unserer Zeitung Einblick in den aktuellen Stand der Planungen zur Netto-Markt-Erweiterung an der Siegener Straße in Altenkirchen. Hier lesen Sie mehr zum angedachten Zeitplan.
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Neben dem Q’damm Center am Dammweg in Altenkirchen gehört der Unternehmensgruppe Widerker das Gewerbeobjekt an der Siegener Straße in Altenkirchen. Durch den Wegzug von DM zur Marktfläche am Dammweg im Q’damm Center steht die alte Verkaufsfläche, die sich neben dem Netto-Markt und dem Toom-Baumarkt befindet, seit Monaten leer.