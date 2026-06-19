Einzelhandel in der Kreisstadt
Netto-Ausbau in Altenkirchen: Zeitplan nicht haltbar
Der Netto-Markt (links) soll mit der Fläche des leerstehenden DM-Marktes an der Siegener Straße in Altenkirchen erweitert werden
Der Netto-Markt (links) soll mit der Fläche des leerstehenden DM-Marktes an der Siegener Straße in Altenkirchen erweitert werden.
Annika Stock

Wie geht es mit dem Projekt Netto-Erweiterung an der Siegener Straße in Altenkirchen weiter? Investor Bernard Dov Widerker gibt Einblick in den laufenden Prozess. Zudem lässt die Treppe am Q’Damm Center noch auf sich warten.

Lesezeit 2 Minuten
Die Planungen für die Erweiterungen des Netto-Marktes an der Siegener Straße in Altenkirchen laufen. Noch im Dezember 2025 hatte der Stuttgarter Investor Bernard Dov Widerker unserer Zeitung mitgeteilt, dass es Ziel sei, „bis Sommer 2026 beide erforderlichen Genehmigungen vorliegen zu haben, um anschließend mit den Bauarbeiten zu beginnen.

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