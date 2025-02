Störung in Betzdorf und NRW Netcologne nennt „Kettenreaktion“ als Ursache 13.02.2025, 14:15 Uhr

i Seit über zehn Jahren betreibt Netcologne auch Netze in der Alt-Verbandsgemeinde Betzdorf. Das Stadtgebiet, Scheuerfeld, Alsdorf, Wallmenroth und Grünebach waren genauso wie viele Regionen in Nordrhein-Westfalen von der Großstörung betroffen. Henning Kaiser. picture alliance / dpa

Am Mittwoch sorgte eine massive Störung des Netcologne-Netzes auch für verärgerte und ratlose Kunden in der Alt-VG Betzdorf. Lange blieb die Ursache für die laut dem Unternehmen „schwerste Großstörung seit 20 Jahren“ unbekannt.

. Rund neun Stunden funktionierten am Mittwoch bei zahlreichen Haushalten in der Alt-Verbandsgemeinde Betzdorf die Internetverbindung und Festnetztelefonie nur eingeschränkt gar oder gar nicht. Auch in Nordrhein-Westfalen speziell im Rheinland kam es zu Ausfällen.

