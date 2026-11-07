Aus nach zwei Jahren
Nepalesisches Restaurant in Altenkirchen schließt
Prapti Karki und ihr Team haben das Schützenhaus im Altenkirchener Wiesental zwei Jahre lang mit nepalesischer Küche bereichert.
Prapti Karki und ihr Team haben das Schützenhaus im Altenkirchener Wiesental zwei Jahre lang mit nepalesischer Küche bereichert. jetzt muss die junge Mutter die Bremse ziehen aus privaten Gründen.
Sonja Roos

Prapti Karki und ihr Team haben das Schützenhaus im Altenkirchener Wiesental zwei Jahre lang mit nepalesischer Küche bereichert. Jetzt muss die junge Mutter aus privaten Gründen die Bremse ziehen.

Lesezeit 3 Minuten
Es hatte sich herumgesprochen in der Kreisstadt, dass die Altenkirchener Schützen dieses Mal mit ihren Pächtern für das Vereinshaus im Wiesental einen Glücksgriff getan hatten. Denn Prapti Karki, die mit ihrem Mann bereits ein nepalesisches Restaurant in Bonn betrieb, hatte sich voller Freude in die neue Aufgabe gestürzt und war den Schützen und ihren Wünschen und Vorstellungen auch mit allem entgegengekommen, weil sie an das Konzept und den ...
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