Politik plant Förderung Neitersen möchte Anreize für Baulücken schaffen Annika Stock 03.09.2026, 16:00 Uhr

i Ortsbürgermeister Frank Bettgenhäuser zeigt auf Baulücken in Neitersen. Die Ortsgemeinde möchte mit dem Förderprogramm Anreize schaffen, um marode Bausubstanz zu reaktivieren und Baulücken zu schließen. Annika Stock

Wie kann man Baulücken auf dem Land schließen und Anreize dafür schaffen, baufällige Gebäude zu sanieren? Die VG Altenkirchen-Flammersfeld hat dazu bereits eine Förderung für die Innenentwicklung aufgelegt. Auch Neitersen möchte künftig dies fördern.

Wie kann man Baulücken in Ortschaften schließen oder Anreize schaffen, das alte Gebäude saniert und wieder mit Leben gefüllt werden oder gar komplett neugebaut wird an selber Stelle? Mit dieser Frage hat sich die Ortsgemeinde Neitersen jüngst in der Sitzung des Umwelt- und Bauausschusses befasst.







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