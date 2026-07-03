VG erstattet Strafanzeige
Nazi-Schmiereien an Kita Birken-Honigsessen
Schmierereien auf dem Dach der Kita in Birken-Honigsessen sind kürzlich aufgefallen. Die Entfernung ist aufwendig gewesen.
Schmierereien auf dem Dach der Kita in Birken-Honigsessen sind kürzlich aufgefallen. Die Entfernung ist aufwendig gewesen.
Elmar Hering (Archiv)

Verfassungsfeindliche Symbole haben Unbekannte auf dem Glasdach der Kita in Birken-Honigsessen angebracht. Diese wurden mittlerweile wieder entfernt. Die Verbandsgemeinde Wissen hat Anzeige erstattet.

Lesezeit 1 Minute
Ende Mai wurden in Birken-Honigsessen Farbschmierereien auf dem Glasdach der Kindertagesstätte St. Elisabeth festgestellt. Der oder die Täter hatten Hakenkreuze und weitere verfassungsfeindliche Symbole mit nationalsozialistischem Hintergrund angebracht, die nur mit sehr viel Aufwand entfernt werden konnten.

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